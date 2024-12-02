Снег заказывали? Получите — на новой неделе возможно наступление метеорологической зимы

В первой половине недели усилится влияние обширного циклона, небо закроют облака, которые принесут осадки по всей стране. Ожидается как дождь, так и мокрый снег. В середине недели на территорию страны придут более прохладные воздушные массы, поэтому ожидается снижение температуры воздуха.

В понедельник будет преимущественно облачно, днем кое-где ожидается небольшой моросящий дождь. На отдельных участках дорог возможно обледенение. Будет дуть южный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывы до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью - от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +2-7 градусов.

Во вторник и среду по-прежнему будет облачно, осадки станут интенсивнее - по всей территории страны ожидается дождь и морось, в среду преимущественно снег и мокрый снег. Местами в южной части страны толщина снежного покрова увеличится на 2-4 см.

Во вторник в светлое время суток столбик термометра поднимется до +2-8 градусов, а в среду - всего до +2 градусов, кое-где на востоке останется ниже нулевой отметки.

Во вторую половину недели будут примерно такие же погодные условия: преимущественно облачная погода, местами снег и мокрый снег. Суточная температура воздуха - от +1 до -4 градусов, разве что на побережье будет примерно на градус теплее. Так что в Латвии частично, в некоторых краях, возможно наступление метеорологической зимы, которое происходит, когда среднесуточная температура пять дней подряд равна 0 градусов или ниже.