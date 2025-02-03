Снег и гололед затрудняют движение на большей части территории Латвии

Около 6.30 утра условия движения были удовлетворительны только на Баускском шоссе и на больших дорогах в окрестностях Лиепаи.

На дорогах работают 12 единиц зимней техники.

Большая часть территории Латвии покрыта снегом, и больше всего снега зафиксировано в Огресгалсе - шесть сантиметров, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Дагде лежит 5 сантиметров снега, в Даугавпилсе и Резекне - четыре. На остальных станциях выпало менее трех сантиметров снега, в западной и центральной частях страны - менее одного сантиметра.

Максимальная температура воздуха в воскресенье в сети наблюдений составила от -1,5 градуса в Алуксне до +2,7 градуса в Лиепайском и Вентспилсском портах.

