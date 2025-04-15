Следствие ведет Rīgas ūdens: взят след виновных в том, что в столице появился неприятный запах

Как сообщил руководитель отдела коммуникации "Rīgas ūdens" Сандрис Ванзович, в ходе проверок, проведенных службами предприятия в районе возникновения запахов, с высокой долей вероятности был идентифицирован возможный виновник инцидента.

Полученная "Rīgas ūdens" информация, в том числе сделанные на месте фотографии, передана в полицию и Государственную службу окружающей среды. К инциденту была причастна ассенизационная машина, зафиксирована и возможная территория загрязнения, отмечает "Rīgas ūdens".

Как сообщалось, на прошлой неделе на территории от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в Риге у канализационных колодцев на улицах ощущался запах неизвестного происхождения.

Вчера сильный запах неясного происхождения распространился в районе ул. Крустпилс, из-за чего были эвакуированы сотрудники расположенного поблизости производственного предприятия. Замеры показали, что повышенной опасности для населения или окружающей среды нет.