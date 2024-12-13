Школа молодых драг-диллеров: ученики переименовали на Гугл картах своё учебное заведение

Администрация школы мониторит возможные изменения информации в гугл-профиле их учебного заведения. И как только была зафиксирована смена названия, в Google отправилось официальное письмо с просьбой исправить название. Но процесс возврата названия займет некоторое время.
Правка Google maps доступна каждому пользователю сервиса.
Оказалось, что так шутят не только ученики 33-ей школы. Дети периодически пытаются изменить названия своих учебных заведений. Например, в Межциемсе после таких экспериментов появилась "Школа квадроберов".