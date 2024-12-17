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Сгущаются тучи: в среду в Латвию вернется ненастная погода

© LETA 17 декабря, 2024 15:34

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на большей части страны будет облачно, ожидаются осадки, но временами небо прояснится, прогнозируют синоптики.

В ночь на среду будет переменная облачность. В центральных и восточных районах страны временами ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег, которые утихнут к утру.

За ночь на дорогах образуется гололедица. В первой половине ночи западный, северо-западный ветер еще будет порывистым, во второй половине ночи он постепенно ослабнет. С приходом более холодных воздушных масс столбик термометра опустится до -5 градусов, а на побережье минимальная температура составит -2...+3 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, в середине ночи дождь и мокрый снег. Порывистый западный, северо-западный ветер во второй половине ночи постепенно сменится слабым ветром. Минимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

Во второй половине среды облака сгустятся, ожидаются дождь, снег и мокрый снег. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит -5...+2 градуса, в Курземе - до +4 градусов.

В столице также ожидается облачное небо, временами с прояснениями. Во второй половине дня пройдет дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью до 6 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +2 градусов.

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