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СГБ задержала Гапоненко за его высказывания на публичной дискуссии в Москве. ФОТО

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 20:02

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LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации СГБ в твиттере, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Не называя имени лица, служба ранее сообщила агентству ЛЕТА, что задержан прокремлевский активист в связи с высказываниями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве и направленными против национальной безопасности Латвии.

Агентство ЛЕТА попыталось связаться с Гапоненко, но его телефон выключен.

В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовке к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. СГБ предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.

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