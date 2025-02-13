СГБ задержала Гапоненко за его высказывания на публичной дискуссии в Москве. ФОТО

On 13 February 2025, VDD detained a well-known pro-Kremlin activist in relation to the statements the person expressed in public discussion in Moscow that were drawn against Latvia’s national security. See more: https://t.co/bBcupYBnMX pic.twitter.com/DtYzbco4e6 — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) February 13, 2025

Не называя имени лица, служба ранее сообщила агентству ЛЕТА, что задержан прокремлевский активист в связи с высказываниями, сделанными в ходе публичной дискуссии в Москве и направленными против национальной безопасности Латвии.

Агентство ЛЕТА попыталось связаться с Гапоненко, но его телефон выключен.

В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовке к войне с Россией". В ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.

В этом мероприятии приняли участие прокремлевские активисты: объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Гапоненко и другие.

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала одного из участников публичной дискуссии - многолетнего прокремлевского активиста. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия. СГБ предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса.