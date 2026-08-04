Расследование уголовного дела продолжается. В его ходе были получены материалы и установлены факты, свидетельствующие о том, что число пострадавших может быть больше. Поэтому правоохранительные органы призывают откликнуться людей, которые, возможно, пострадали от действий тренера или в их распоряжении имеется информация о возможных преступных деяниях сексуального характера, в частности, родителей, чьи дети посещают хоккейные лагеря. Связаться с полицией можно по телефонам 63004340 и 112.

Ранее, в 2022 году, задержанный тренер уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотических веществ.

Представитель одного из детско-юношеских спортивных клубов ранее рассказал агентству ЛЕТА, что о возможном сексуальном насилии со стороны подозреваемого тренера по отношению к ребенку его проинформировали родители. Представитель клуба сообщил об этом Госполиции, которая провела процессуальные действия в спортивном лагере, где тренировались дети в возрасте от восьми до десяти лет, и задержала тренера. Спортивный клуб прекратил сотрудничество с тренером.