Как сообщалось, полиция начала уголовный процесс против тренера за сексуальное насилие над детьми.
Как сообщает Госполиция, согласно первоначальной информации, во время хоккейного лагеря в Тукумсе один из тренеров, мужчина 1999 года рождения, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего лица.
Суд применил к тренеру в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. В его ходе были получены материалы и установлены факты, свидетельствующие о том, что число пострадавших может быть больше. Поэтому правоохранительные органы призывают откликнуться людей, которые, возможно, пострадали от действий тренера или в их распоряжении имеется информация о возможных преступных деяниях сексуального характера, в частности, родителей, чьи дети посещают хоккейные лагеря. Связаться с полицией можно по телефонам 63004340 и 112.
Ранее, в 2022 году, задержанный тренер уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотических веществ.
Представитель одного из детско-юношеских спортивных клубов ранее рассказал агентству ЛЕТА, что о возможном сексуальном насилии со стороны подозреваемого тренера по отношению к ребенку его проинформировали родители. Представитель клуба сообщил об этом Госполиции, которая провела процессуальные действия в спортивном лагере, где тренировались дети в возрасте от восьми до десяти лет, и задержала тренера. Спортивный клуб прекратил сотрудничество с тренером.
Представитель клуба сообщил, что тренер работал с детьми и молодежью несколько лет и ранее претензий к нему не было.
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