Сейм отклонил инициативу: почему сбор за рецепты частично останется на плечах пациентов

Правительство 16 июля прошлого года утвердило новую модель наценки на лекарства, которая вступила в силу с 1 января этого года. Новая модель ценообразования вводит, в частности, плату за обслуживание рецептов - граждане должны доплачивать 0,75 евро за каждый медикамент, выписанный по рецепту, а еще 0,75 евро для крупных аптек будет доплачивать государство, аптекам, которые не входят в сети, государство будет доплачивать €1,75.

«Стабильности!» в аннотации к законопроекту утверждает, что поправки необходимы „для обеспечения доступа к фармацевтическим услугам для всех граждан, особенно уязвимых групп, и для предотвращения ситуации, когда лекарства становятся дороже из-за платы за услуги фармацевтов“.

Партия отмечает, что в настоящее время около 50% населения освобождено от платы за обслуживание, что обходится государству в 2,025 млн евро в год. Если государство возьмет на себя все 100% оплаты наценки за обслуживание, то это обойдется стране в дополнительные 2-3 миллиона евро в год.

Депутат Европарламента от «Нового единства» Зане Скуиня-Рубене отметила, что этот вопрос неоднократно обсуждался в Комиссии по социальным и трудовым вопросам, и призвала оппозиционную фракцию не распространять дезинформацию. Политик отметила, что 75% сбор за обслуживание рецепта существовал всегда, но теперь он включен в чек, чтобы обеспечить прозрачность расчета стоимости лекарства.