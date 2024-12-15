С января в Риге изменится расписание троллейбусного и четырех автобусных маршрутов; каких именно?

Утренний рейс 34-го троллейбуса с ул. Мазас Юглас вместо 8:19 будет отправляться в 8:10, чтобы школьники и персонал могли вовремя доехать до Рижской Юглской средней школы. Время отправления согласовано с началом занятий в школе. В остальное время дня на несколько минут изменено также время отправления с обоих конечных пунктов по рабочим и выходным дням, чтобы улучшить координирование времени отправления с другими маршрутами. Изменения коснутся и рейсов в 1-й троллейбусный парк, которые в дальнейшем пустят по ул. Бруниниеку и Кр. Валдемара.

Чтобы родителям было удобнее забирать детей из детского сада в Лангстини, изменено время отправления некоторых послеполуденных рейсов в направлении из Лангстини на Юглу. 28-й автобус из Лангстини будет отправляться в 16:32 вместо 16:26, в 17:07 вместо 17:01, в 17:42 вместо 17:36, в 18:17 вместо 18:11 и в 18:52 вместо 18:46. Время отправления с Юглы не меняется.

Меняется также время отправления 30-го автобуса с Центрального вокзала на Даугавгриву, время проезда между остановками сокращается. Время отправления с Даугавгривы не меняется.

Чтобы улучшить координацию времени отправления с 22-м автобусом, вносятся изменения во время отправления 32-го и 43-го автобусов от конечных пунктов.