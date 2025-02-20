Россия на переговорах предъявит требование вернуть НАТО в границы 1997 года: литовский министр

«Они обязательно выставят (требование - BNS), об этом обязательно будут говорить, я в этом даже не сомневаюсь. Если мы будем проявлять мягкость, они выставят его как максимально скоро», — заявил глава литовской дипломатии в эфире радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Как писало агентство новостей BNS, в 2021 году Россия потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года. Среди прочего, это означало бы существование НАТО без стран Балтии и Польши.

Во вторник официальные лица США и России встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) для проведения первых переговоров на высоком уровне с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала наступление на Украину.

На прошлой неделе Кремль заявил, что Россия стремится к переговорам с США не только по Украине, но и по вопросам европейской безопасности и вопросам, вызывающим озабоченность Москвы.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что никто не имеет права предъявлять Альянсу ультиматумы.