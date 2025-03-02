Ринкевич: «У нас нет времени смотреть на местный цирк — у нас в мире драма»

"В пятницу действительно был плохой день и для Украины, и для Европы, и в некотором роде для США, для мира в целом", - сказал Ринкевич, отметив, что многие разнообразные аспекты еще будут рассматриваться и оцениваться, но уже сейчас пора начинать говорить о том, где мы находимся сегодня, что надо делать завтра и в ближайшее время.

Он упомянул, что нужно выполнить как минимум четыре великих задачи, в том числе Латвия должна увеличить оборонный бюджет, ускорить закупки и увеличить численность вооруженных сил. Кроме того, нужно смотреть, что делается в регионе в целом, что мы делаем, чтобы поддержать Украину не столько красивыми обещаниями, сколько помощью в решении конкретных проблем.

"Трансатлантические отношения в данный момент очень хрупки. Если мы все можем сделать определенную паузу в риторике, провести небольшую дипломатическую работу, чтобы подготовить почву для позитивного процесса как между Украиной и Америкой, так и между Европой и Америкой, это обязательно нужно сделать", - сказал президент.

Он также добавил, что то или иное проявление по обе стороны океана может нравиться или нет, но сейчас роль США важна и никто не готов еще больше ухудшить эти отношения каким бы то ни было образом. "Дипломатия иногда - искусство невозможного в очень сложных обстоятельствах", - заявил Ринкевич.

Кроме того, президент высказался в том духе, что нужно попытаться остановиться, перевести дух и подумать, как достойно всем выйти из этой ситуации.

Что касается ситуации в Латвии, то Ринкевич сказал, что ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому коалиции адресовано следующее послание: "Соберитесь, назначьте министров, начните работать. Если не можете, дайте место другим". Кроме того, президент добавил: "У нас нет времени смотреть на местный цирк - у нас в мире драма".