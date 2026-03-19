Трамп грозит Ирану уничтожить крупнейшее месторождение газа

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 марта, пригрозил Ирану полным уничтожением крупнейшего в мире газового месторождения "Южный Парс". Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что вынужден будет пойти на это, если Исламская Республика продолжит свои удары по энергетической инфраструктуре Катара.

Накануне Израиль, участвующий в войне против Ирана вместе с США, нанес удары по "Южному Парсу". Согласно заявлению Трампа, при этом пострадала лишь незначительная часть месторождения. Соединенные Штаты и Катар "не знали об этой конкретной атаке", однако Иран в ответ "неоправданно и несправедливо" атаковал нефтегазовый комплекс в катарской промзоне Рас-Лаффан, указал президент США.

"Израиль больше не будет совершать никаких атак на чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно невиновную сторону - в данном случае Катар, - пообещал Трамп. - В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все это месторождение с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел".

По словам главы Белого дома, он не хотел бы "санкционировать такой уровень насилия и разрушений" из-за "долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана". "Южный Парс" покрывает около 70 процентов внутренней потребности Исламской Республики в газе.

Удар Израиля по "Южному Парсу" и ответ Ирана

18 марта иранские информагентства сообщили об атаке Израиля на месторождение "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром. Несмотря на заявление Трампа, израильские чиновники утверждают, что США знали об этой операции заранее, пишут агентство Reuters и издание Axios.

Через несколько часов после израильских ударов Исламская Республика атаковала баллистическими ракетами крупнейший нефтегазовый комплекс в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре. На территории комплекса вспыхнул пожар. Компания QatarEnergy сообщила о "существенном ущербе" предприятию в Рас-Лаффане, однако подчеркнула, что сотрудники не пострадали. Власти Катара заявили, что Иран пересек "все красные линии". Иранский военный атташе и атташе по вопросам безопасности были объявлены в Дохе персонами нон грата.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи между тем заявил, что Тегеран в ответ на атаку Израиля задействовал "лишь часть" своих сил, якобы из "уважения к просьбе о деэскалации". Арагчи пригразил, что если инфраструктура Исламской Республики вновь подвергнется атаке, "никакой сдержанности" Тегеран проявлять уже не будет.

Тем временем власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закрыли нефтегазовый объект в Абу-Даби после ракетного удара Ирана. Падение обломков сбитой ракеты вызвало "инциденты", сообщили местные власти, не предоставив дальнейших подробностей.

Цены на нефть и газ продолжают расти

На фоне этих новостей с Ближнего Востока цена барреля нефти эталонной в Европе марки Brent на торгах утром 19 марта временно достигла 112 долларов, передает агентство dpa. До войны США и Израиля с Ираном баррель Brent стоил около 70 долларов - таким образом, рост составил уже примерно 60 процентов.

Цены на газ при этом также продолжают расти, указывает dpa.

Война США и Израиля против Ирана

Соединенные Штаты и Израиль c 28 февраля наносят воздушные удары по Ирану. Тегеран атакует Израиль и страны Персидского залива ракетами и дронами. По заявлениям Исламской Республики, целью атак стали среди прочего американские военные базы в регионе.

Однако под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде государств Персидского залива и нефтяные танкеры. От атак Ирана пострадали, кроме того, Азербайджан и входящий в состав Европейского Союза Кипр.

В условиях военной операции США и Израиля Тегеран фактически перекрыл движение через важный для поставок нефти и газа Ормузский пролив и заявил о "полном контроле" над ним. Это привело к росту цен на энергоносители, из-за чего США, в частности, временно ослабили санкции в отношении России.