Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп грозит Ирану уничтожить крупнейшее месторождение газа

© Deutsche Welle 19 марта, 2026 17:03

Мир 0 комментариев

Президент США пригрозил уничтожить газовое месторождение "Южный Парс" в случае, если Иран продолжит атаки на Катар. Если Тегеран откажется от своих ударов, Израиль больше не будет бомбить месторождение, пообещал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 марта, пригрозил Ирану полным уничтожением крупнейшего в мире газового месторождения "Южный Парс". Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что вынужден будет пойти на это, если Исламская Республика продолжит свои удары по энергетической инфраструктуре Катара.

Накануне Израиль, участвующий в войне против Ирана вместе с США, нанес удары по "Южному Парсу". Согласно заявлению Трампа, при этом пострадала лишь незначительная часть месторождения. Соединенные Штаты и Катар "не знали об этой конкретной атаке", однако Иран в ответ "неоправданно и несправедливо" атаковал нефтегазовый комплекс в катарской промзоне Рас-Лаффан, указал президент США.

"Израиль больше не будет совершать никаких атак на чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно невиновную сторону - в данном случае Катар, - пообещал Трамп. - В этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или без помощи Израиля, уничтожат все это месторождение с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел".

По словам главы Белого дома, он не хотел бы "санкционировать такой уровень насилия и разрушений" из-за "долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана". "Южный Парс" покрывает около 70 процентов внутренней потребности Исламской Республики в газе.

Удар Израиля по "Южному Парсу" и ответ Ирана

18 марта иранские информагентства сообщили об атаке Израиля на месторождение "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром. Несмотря на заявление Трампа, израильские чиновники утверждают, что США знали об этой операции заранее, пишут агентство Reuters и издание Axios.

Через несколько часов после израильских ударов Исламская Республика атаковала баллистическими ракетами крупнейший нефтегазовый комплекс в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре. На территории комплекса вспыхнул пожар. Компания QatarEnergy сообщила о "существенном ущербе" предприятию в Рас-Лаффане, однако подчеркнула, что сотрудники не пострадали. Власти Катара заявили, что Иран пересек "все красные линии". Иранский военный атташе и атташе по вопросам безопасности были объявлены в Дохе персонами нон грата.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи между тем заявил, что Тегеран в ответ на атаку Израиля задействовал "лишь часть" своих сил, якобы из "уважения к просьбе о деэскалации". Арагчи пригразил, что если инфраструктура Исламской Республики вновь подвергнется атаке, "никакой сдержанности" Тегеран проявлять уже не будет.

Тем временем власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закрыли нефтегазовый объект в Абу-Даби после ракетного удара Ирана. Падение обломков сбитой ракеты вызвало "инциденты", сообщили местные власти, не предоставив дальнейших подробностей.

 Цены на нефть и газ продолжают расти

На фоне этих новостей с Ближнего Востока цена барреля нефти эталонной в Европе марки Brent на торгах утром 19 марта временно достигла 112 долларов, передает агентство dpa. До войны США и Израиля с Ираном баррель Brent стоил около 70 долларов - таким образом, рост составил уже примерно 60 процентов.

Цены на газ при этом также продолжают расти, указывает dpa.

Война США и Израиля против Ирана

Соединенные Штаты и Израиль c 28 февраля наносят воздушные удары по Ирану. Тегеран атакует Израиль и страны Персидского залива ракетами и дронами. По заявлениям Исламской Республики, целью атак стали среди прочего американские военные базы в регионе.

Однако под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде государств Персидского залива и нефтяные танкеры. От атак Ирана пострадали, кроме того, Азербайджан и входящий в состав Европейского Союза Кипр.

В условиях военной операции США и Израиля Тегеран фактически перекрыл движение через важный для поставок нефти и газа Ормузский пролив и заявил о "полном контроле" над ним. Это привело к росту цен на энергоносители, из-за чего США, в частности, временно ослабили санкции в отношении России.

Комментарии (0)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

