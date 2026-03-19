Не весь лёд ушёл: на Даугаве около Плявиняс сохраняется ледяной затор,

Лед потерял свою прочность, его растапливает течение, и большие куски льда больше не поступают с верховьев реки, поэтому риск наводнения в Плавиняс минимален.

В других местах на Даугаве ситуация спокойная, а уровень воды ниже прогнозируемого. За последние сутки уровень воды в Даугаве в Латвии немного снизился или остался стабильным.

Чтобы уровень воды в Даугаве у Екабпилса и Даугавпилса достиг желтого предупреждения и река начала затапливать низины, он должен был бы подняться примерно на два метра, чего этой весной не прогнозируется.

Уровень воды в большинстве латвийских рек продолжает падать, но в некоторых реках падение еще не началось, в том числе в Айвиексте и Мисе.