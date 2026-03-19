Женственность возвращается в моду. Что мы будем носить этой весной?

© LETA 19 марта, 2026 16:56

Всюду жизнь 0 комментариев

Этой весной полки магазинов наполнятся романтичными платьями, джинсы украсят жемчужины, а на нарядах распустятся декоративные цветы. Все это будет уравновешиваться маскулинными элементами гардероба, придавая образу характер. Тренды весенне-летнего сезона в семи актуальных образах демонстрирует стилист модного и лайфстайл-центра "Spice" Даце Бахмане.

Новый образ брючного костюма

Вечно актуальная классика - брючный костюм - сочетает женственность и маскулинность, и в этом образе это проявляется особенно ярко. Декоративный цветок на жакете, символизирующий весну, подчеркивает мягкость и женственность его обладательницы. Самые стильные брючные костюмы нового сезона имеют свободный прямой силуэт, выполнены из сатина и воплощают эстетику сдержанной роскоши. Удобно и красиво.

Женственность снова может быть романтичной

Мир моды соскучился по женственности и красоте, поэтому платья такого типа с декоративными цветами всё чаще появляются в новых коллекциях. Конечно, можно носить только платье, но брюки - это способ уравновесить романтическое настроение и сделать образ более лаконичным. И да, сочетание платья с брюками по-прежнему в моде. Кстати, это платье напоминает сценический наряд Леди Гаги на шоу Super Bowl.

Деним становится элегантнее

Если вы хотите создать современный образ, надежным выбором станет комплект из джинсовой одежды. Актуальный тренд сезона - жакет с подчеркнутой линией талии и воланом внизу. Жакет украшен жемчугом и камнями, добавляя образу кокетства и женственности. В то же время джинсы, которые недавно были очень свободными и чрезмерно широкими, становятся более элегантными и структурированными. Хотя они все еще остаются широкими. Особенно актуальны также джинсы бочкообразного кроя.

Черный и еще чернее

Если вы носите черное, сделайте образ интереснее, играя с фактурами тканей. Один из востребованных трендов - прозрачность, и кожаные куртки такого типа сейчас очень актуальны. Их лаконичный дизайн прекрасно уравновешивает воздушные и женственные наряды. Если же вы хотите добавить яркость к черному, в этом сезоне особенно стильно сочетать его с лаймово-зелёным, цитрусово-жёлтым, коньячным оттенком или тёмными ягодными тонами, например сливовым.

Китчевый колледж-стиль

Спортивная эстетика колледж-стиля объединяет классические элементы студенческого гардероба с женственными акцентами. Для этого стиля характерны полоски и клетка, поло-рубашки, короткие юбки, легкие куртки и изящные аксессуары. Важную роль играют не только пропорции, но и небольшие, но заметные детали - например, платок и носки, которые придают образу молодежную динамику.

Вдохновение сафари

Каждое лето в коллекциях дизайнеров возвращается настроение сафари. Натуральные песочные и землистые оттенки, структурированный силуэт и легкие дышащие ткани создают элегантный, но непринужденный образ. Обратите внимание на платок! Этот универсальный аксессуар, который можно завязать разными способами - на голове или шее, на сумке или даже на бедрах, - особенно актуален.

Деним встречается с гламуром

Отличный джинсовый комплект для теплого времени года. Шорты-бермуды - одна из самых заметных тенденций нового сезона. Они создают стильный, немного андрогинный образ и легко сочетаются с другими вещами. Еще одна характерная тенденция - джинс украшают сверкающими декоративными деталями, придавая повседневному материалу более изысканный и современный характер.

Пресс-фото: Наталья Березина
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

