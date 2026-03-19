Женственность возвращается в моду. Что мы будем носить этой весной?

Новый образ брючного костюма

Вечно актуальная классика - брючный костюм - сочетает женственность и маскулинность, и в этом образе это проявляется особенно ярко. Декоративный цветок на жакете, символизирующий весну, подчеркивает мягкость и женственность его обладательницы. Самые стильные брючные костюмы нового сезона имеют свободный прямой силуэт, выполнены из сатина и воплощают эстетику сдержанной роскоши. Удобно и красиво.

Женственность снова может быть романтичной

Мир моды соскучился по женственности и красоте, поэтому платья такого типа с декоративными цветами всё чаще появляются в новых коллекциях. Конечно, можно носить только платье, но брюки - это способ уравновесить романтическое настроение и сделать образ более лаконичным. И да, сочетание платья с брюками по-прежнему в моде. Кстати, это платье напоминает сценический наряд Леди Гаги на шоу Super Bowl.

Деним становится элегантнее

Если вы хотите создать современный образ, надежным выбором станет комплект из джинсовой одежды. Актуальный тренд сезона - жакет с подчеркнутой линией талии и воланом внизу. Жакет украшен жемчугом и камнями, добавляя образу кокетства и женственности. В то же время джинсы, которые недавно были очень свободными и чрезмерно широкими, становятся более элегантными и структурированными. Хотя они все еще остаются широкими. Особенно актуальны также джинсы бочкообразного кроя.

Черный и еще чернее

Если вы носите черное, сделайте образ интереснее, играя с фактурами тканей. Один из востребованных трендов - прозрачность, и кожаные куртки такого типа сейчас очень актуальны. Их лаконичный дизайн прекрасно уравновешивает воздушные и женственные наряды. Если же вы хотите добавить яркость к черному, в этом сезоне особенно стильно сочетать его с лаймово-зелёным, цитрусово-жёлтым, коньячным оттенком или тёмными ягодными тонами, например сливовым.

Китчевый колледж-стиль

Спортивная эстетика колледж-стиля объединяет классические элементы студенческого гардероба с женственными акцентами. Для этого стиля характерны полоски и клетка, поло-рубашки, короткие юбки, легкие куртки и изящные аксессуары. Важную роль играют не только пропорции, но и небольшие, но заметные детали - например, платок и носки, которые придают образу молодежную динамику.

Вдохновение сафари

Каждое лето в коллекциях дизайнеров возвращается настроение сафари. Натуральные песочные и землистые оттенки, структурированный силуэт и легкие дышащие ткани создают элегантный, но непринужденный образ. Обратите внимание на платок! Этот универсальный аксессуар, который можно завязать разными способами - на голове или шее, на сумке или даже на бедрах, - особенно актуален.

Деним встречается с гламуром

Отличный джинсовый комплект для теплого времени года. Шорты-бермуды - одна из самых заметных тенденций нового сезона. Они создают стильный, немного андрогинный образ и легко сочетаются с другими вещами. Еще одна характерная тенденция - джинс украшают сверкающими декоративными деталями, придавая повседневному материалу более изысканный и современный характер.