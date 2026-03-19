Утром — чёрный лёд, днем — солнце: погода на пятницу

В четверг вечером и ночью в пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и туман. Ночью и утром местами дороги будут покрыты льдом.

В пятницу днем ​​осадков не ожидается, облачность в Латгале сохранится дольше. Ветер сменит направление на северное, будет дуть слабо или умеренно.

Температура воздуха ночью и рано утром составит от -2 до +2 градусов, днем ​​поднимется до +7–10 градусов, но местами на побережье не превысит +3 градусов.

В четверг вечером в Риге ожидается дождь, ночью – туман, в пятницу выглянет солнце. При умеренном северном, северо-западном ветре температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем ​​не превысит +3 градусов на севере города и +7 градусов на юге.

В пятницу в 16:46 наступит равноденствие, и в северном полушарии Земли начнётся астрономическая весна.