Тысячи птиц выбрасывает на берег: на побережье Европы происходит тревожное явление

Птицы на песке.

Некоторые уже мёртвые.

Другие — едва двигаются.

Речь идёт о тысячах морских птиц, которых выбрасывает на берега западной Европы. Больше всего страдают тупики, а также кайры и чистики.

Учёные называют такие события «wreck» — массовая гибель птиц, когда они не справляются с условиями в море.

По оценкам, это самый тяжёлый случай с 2014 года, когда на берегах нашли до 54 тысяч птиц.

И это только часть картины.

Многие погибают далеко в океане и так и не достигают суши.

Причина — не одна.

Сильные штормы зимой, которые лишают птиц возможности добывать пищу.

Сокращение запасов их основного корма.

Птичий грипп.

Загрязнение моря.

Всё это складывается в одну цепочку.

И результат всё чаще виден не в отчётах — а прямо на берегу.





