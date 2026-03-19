Тысячи птиц выбрасывает на берег: на побережье Европы происходит тревожное явление

Птицы на песке.
Некоторые уже мёртвые.
Другие — едва двигаются.
Речь идёт о тысячах морских птиц, которых выбрасывает на берега западной Европы. Больше всего страдают тупики, а также кайры и чистики.
Учёные называют такие события «wreck» — массовая гибель птиц, когда они не справляются с условиями в море.
По оценкам, это самый тяжёлый случай с 2014 года, когда на берегах нашли до 54 тысяч птиц.
И это только часть картины.
Многие погибают далеко в океане и так и не достигают суши.
Причина — не одна.
Сильные штормы зимой, которые лишают птиц возможности добывать пищу.
Сокращение запасов их основного корма.
Птичий грипп.
Загрязнение моря.
Всё это складывается в одну цепочку.
И результат всё чаще виден не в отчётах — а прямо на берегу.