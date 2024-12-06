Рига будет искать долгосрочного арендатора Видземского рынка: объявлен аукцион

Видземский рынок расположен в центре Риги, на улице Бривибас, 90А. Он состоит из земельного участка площадью 2 гектара и зданий на нем, в том числе двух исторических торговых павильонов.

Целью аукциона является очистка и благоустройство территории, реконструкция и повышение энергоэффективности исторических рыночных павильонов, а также обслуживание и управление территорией.

Новый арендатор должен будет поддерживать статус Видземского рынка и обеспечивать его функционирование. Первым будет отремонтирован исторический Молочный павильон, который будет использоваться для продажи продуктов питания и услуг общественного питания, а мясной павильон также для проведения культурных мероприятий. Зеленый сквер в центре рыночной территории планируется превратить в общественное пространство с зелеными насаждениями, скамейками, краном с питьевой водой, инфраструктурой для детей и другими удобствами.

На рынок не будут допускаться сети продуктовых супермаркетов и франшизы, а приоритет будет отдаваться фермерам, производящим и продающим местную сельскохозяйственную продукцию, домашним производителям и ремесленникам.

Новый арендатор также должен будет регулярно организовывать мероприятия и способствовать привлечению жителей прилегающих кварталов к участию в этих мероприятиях.

Аукцион состоится 18 марта 2025 года, и у претендентов есть время до 12 февраля 2025 года, чтобы подать заявку.