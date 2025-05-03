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РФ потребовалось бы 230 лет для полного захвата Украины

© Deutsche Welle 3 мая, 2025 14:39

Мир 0 комментариев

При нынешних темпах наступления ВС России потребовалось бы 230 лет, чтобы захватить Украину целиком. Это привело бы к 101 миллиону жертв, подсчитало издание Forbes.

При нынешних темпах наступления российские вооруженные силы смогли бы полностью захватить Украину не ранее 2256 года и ценой 101 миллиона жертв, подсчитало издание Forbesв четверг, 1 мая. Журналисты указали, что в апреле 2025 года ВС РФ удалось занять порядка 176 квадратных километров украинской территории. Однако это стоило им 4800 единиц техники и более 36 000 убитых и раненых военнослужащих.

Издание при этом ссылается на "одного из статистиков, который собирает данные в основном из официальных украинских источников". В то же время потери ВСУ в апреле опрошенный Forbes польский аналитик Конрад Музыка назвал "минимальными".

Общая площадь Украины превышает 603 000 кв. км, российские войска оккупировали с февраля 2022 года около 19% территории страны. Основную часть украинских земель ВС РФ захватили в первые же недели вторжения. За весь прошлый год зона их контроля увеличилась лишь на 0,5% украинской территории. 

В апреле 2024 года, по оценке портала DeepState, близкого к Генштабу ВСУ OSINT-проекта, российская армия заняла 175 кв км украинской территории, в марте - 133 кв км, в феврале - 192 кв км.

Количество военнослужащих в России продолжает расти

В начале апреля командующий силами США и НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал американским конгрессменам, что в ВС РФ удается рекрутировать по 30 000 человек в месяц. И поскольку большинство легко раненых возвращаются на передовую, российские войска набирают больше людей, чем теряют.

Замруководителя отдела Восточной Европы и Евразии в Институте вопросов международной безопасности (SWP) Янис Клюге (Janis Kluge) говорит в беседе с Forbes, что высокий уровень набора людей в российские войска объясняется двумя факторами: большими бонусами при подписании контракта и "спекуляциями на тему того, что война скоро закончится".

По оценке Каволи, в настоящее время российский контингент в Украине насчитывает 600 000 человек, что "почти вдвое превышает численность первоначальных сил вторжения" в феврале 2022 года. Учитывая высокие военные расходы России, заключает американский генерал, существуют основания полагать, что Кремль готовится к долгой войне, которая может выйти за пределы Украины.

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