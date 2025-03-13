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Reuters: Россия передала США список условий для прекращения войны

© BBC 13 марта, 2025 10:34

Мир

Агентство Reuters пишет со ссылкой на два осведомленных источника, что Москва уже передала США список своих требований для заключения сделки о мире в Украине и перезагрузки отношений с Вашингтоном.

При этом неясно, что именно Москва включила в свой список и готова ли она начать переговоры о мире с Киевом до их принятия. Российские и американские официальные лица обсуждали условия в течение последних трёх недель как в личных встречах, так и в виртуальном формате, сообщили источники Reuters.

По их словам, Кремль описал свои условия широко, и они схожи с требованиями, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО. Среди этих требований были отказ Украины от членства в НАТО, соглашение о недопущении размещения иностранных войск на её территории и международное признание заявлений президента Владимира Путина о принадлежности Крыма и четырёх украинских областей России.

Эксперты считают, что требования России, вероятно, нацелены не только на заключение возможного соглашения с Украиной, но и на установление договорённостей с её западными союзниками.

«Нет никаких признаков того, что Россия готова к каким-либо уступкам, — сказала Reuters Анджела Стент, старший научный сотрудник института Brookings, которая ранее была главным аналитиком по России и Евразии в американской разведке. —Требования вообще не изменились. Думаю, они на самом деле не заинтересованы ни в мире, ни в значимом прекращении огня».

«Это те же самые российские требования, которые выдвигались с 1945 года, — цитирует агентство Кори Шейк, бывшую сотрудницу Пентагона, ныне возглавляющую исследования внешней и оборонной политики в American Enterprise Institute. — С поведением администрации Трампа в последние недели европейцы боятся не только того, что мы их покинем — они опасаются, что мы встали на сторону врага».

Ранее Washington Post написала, что европейская разведка заполучила документ с потенциальными требованиями России на переговорах, подготовленный для Кремля аналитическим центром, тесно работающим с Пятой службой ФСБ, которое курирует операции в Украине, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Эти требования включают в себя «демонтаж киевского режима», планы президента США Дональда Трампа достичь мира за 100 дней там названы нереализуемыми, а мирное разрешение кризиса в Украине — невозможным до 2026 года.

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