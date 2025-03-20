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Раз-два и готово! Планируют урезать необходимые для создания предприятий оборонной индустрии сроки

Редакция PRESS 20 марта, 2025 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство экономики в сотрудничестве с Министерством обороны разработает изменения в нормативных актах, чтобы сократить время, необходимое для создания военного производства, говорится в утвержденной правительством стратегии поддержки оборонной индустрии и инноваций на 2025-2036 годы.

Запланированные изменения предусматривают облегченные условия для создания индустриальных зон с соответствующим землепользованием, что позволит упростить процесс начала строительства.

Также будет уточнен ряд условий, например, проекты должны будут отвечать конкретным потребностям Национальных вооруженных сил и получить одобрение Министерства обороны или Кабинета министра. Кроме того, проекты должны будут соответствовать определенным критериям, таким как минимальный объем инвестиций и количество новых рабочих мест.

Министерство экономики также планирует улучшить условия для получения "зеленого коридора", чтобы ускорить разработку продукции и технологий двойного и военного назначения. "Зеленый коридор" позволяет компаниям оформить необходимую документацию для начала деятельности в более короткие сроки.

В стратегии отмечается, что развитие оборонной промышленности связано с крупными инвестициями, поэтому для обеспечения конкурентных преимуществ необходимы соответствующие стимулы для развития крупных проектов в Латвии.

Стратегия предусматривает, что одним из источников инвестиций для развития военной индустрии будет бюджетная программа, которую с 2021 года совместно реализуют Латвийское агентство инвестиций и развития и финансовое учреждение развития "Altum". Цель этой программы - оказывать поддержку предпринимателям в реализации жизнеспособных бизнес-проектов, содействовать развитию и конкурентоспособности, увеличивать объемы экспорта и обеспечивать финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих разработку продукции и технологических процессов.

В ближайшие годы объем финансирования по этой программе планируется увеличить до 80 млн евро, в том числе для поддержки инвестиционных проектов по разработке продукции военного и двойного назначения.

В настоящее время специальные разрешения на производство продукции военного назначения в Латвии имеют 95 предприятий.

Как сообщалось, до 2028 года Минобороны планирует удвоить объем закупок у местной промышленности для нужд Национальных вооруженных сил, доведя его до 20% от общего объема. К 2036 году этот показатель планируется увеличить до 30%.

К 2028 году Минобороны также намерено увеличить финансирование исследований, технологических разработок и инноваций в сфере обороны до 1,5% от оборонного бюджета.

Министерство надеется, что к 2028 году вклад оборонной промышленности в экономику Латвии достигнет 3% от валового внутреннего продукта.

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