Растет спрос на сельскохозяйственные земли

Как свидетельствует подготовленный компанией "Arco Real Estate" обзор рынка за 2024 год, спрос на сельскохозяйственные земли продолжает повышаться, что приводит к росту ее рыночной стоимости. В прошлом году средняя цена составила 4995 евро за гектар. Дороже всего земля стоила в Земгале - в среднем 6501 евро за гектар, а самые низкие цены были в Латгале, где гектар стоил в среднем 3328 евро.

Председатель правления компании по торговле недвижимостью "Pilat Real Estate" Микс Яунземс отмечает, что в Курземе, где работает его компания, общее количество сделок увеличили и крупные фермерские хозяйства, расширяющие свою площадь, и те, кто планирует использовать землю для других целей - создания солнечных и ветряных парков или добычи полезных ископаемых.