Распродажа ко Дню матери: Windows 11 Pro за €13,55 и Office 2021 Pro на всю жизнь за €35,64! Доступно только в течение одной недели!
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Во-первых, вы можете приобрести программный ключ для одного компьютера. Последняя версия Windows 11 Pro стоит всего 13,55 фунтов стерлингов. Последние оптимизации делают Windows 11 Pro более эффективной и готовой к использованию всех преимуществ современного оборудования, улучшая как пользовательский опыт, так и общую производительность системы. Вы также можете повысить свою производительность с помощью Microsoft Office 2021 Professional всего за 35,64 евро. Вы экономите более 90 % по сравнению с официальным сайтом! После покупки вы сразу же получите доступ к лицензионному ключу для немедленной загрузки и установки программного обеспечения.
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- Office 2021 Professional Plus - 35,64 €
- Office 2019 Professional Plus - 25,69 €
- Office 2016 Professional Plus - 15,69 €
- Windows 11 Professional - 1 ПК - 13,55 €
- Windows 11 Home - 1 компьютер - 13,25 €
- Windows 10 Professional - 1 компьютер - 8,45 €
- Windows 10 Home - 1 компьютер - 8,25 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 ПК - 12,25 €
- Office 2021 Home and Business для Mac - 79,79 €
- Office 2019 Home and Business для Mac - 49,99 €
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- Office 2021 Professional Plus - 2 ключа - 66,95€ (33,48€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 3 ключа - 90,95€ (30,32€/ключ)
- Office 2021 Professional Plus - 5 компьютеров - 145,95 € (29,19 € за компьютер)
- Office 2019 Professional Plus - 2 ключа - 49,69 € (24,85 € / ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 3 ключа - 69,69€ (23,23€/ключ)
- Office 2019 Professional Plus - 5 компьютеров - 109,69 € (21,94 € за компьютер)
- Windows 11 Professional - 2 ключа - 25,75 € (12,88 € / ключ)
- Windows 11 Professional - 3 ключа - 35,50 € (11,83 € / ключ)
- Windows 11 Professional - 5 ключей - 54,95 € (10,99 € / ключ)
- Windows 11 Home - 2 ключа - 24,55 € (12,28 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 2 ключа - 15,25 € (7,63 € / ключ)
- Windows 10 Professional - 5 ключей - 34,25 € (6,85 € / ключ)
- Windows 10 Home - 2 ключа - 15,15 € (7,58 € / ключ)
Большие скидки! Наборы со скидкой 62% (Код скидки: SKK62）
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - комплект - 46,60 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - комплект - 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - комплект - 41,82 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - комплект - 32,37 €
- Microsoft Project Professional 2021 - 25,70 €
- Microsoft Visio Professional 2021 - 22,97 €
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- Ashampoo PDF Pro 4 - 29,99 €
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- Ashampoo Photo Commander 18 - 24.59 €
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- SwifDoo PDF - 1 PC/Mac (1 месяц) - 15,45 €
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