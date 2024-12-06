Дождь, снег и мокрый снег: погода в выходные

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

В Риге осадков не ожидается, будет облачно, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит около нуля градусов.

В выходные дни погода будет похожей: пасмурное небо и осадки, преимущественно снег и мокрый снег. На востоке страны снегопад будет немного интенсивнее, в воскресенье выпадет несколько сантиметров снега. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с востока, а утром в воскресенье перейдет к северному.

В ночь на субботу воздух остынет до -1, -5 градусов, а днем температура повысится до -1, +1 градуса. В воскресенье немного потеплеет, минимальные ночные температуры составят -2, +1 градус, дневные - не ниже нуля.

В начале новой недели количество осадков уменьшится, дождь и мокрый снег ожидаются преимущественно в ночь на понедельник. Облака продолжат закрывать небо. Температура не изменится.