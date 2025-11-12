Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.


1️⃣ Чтение мыслей без телепатии
В лаборатории нейрофизиолога Александра Каплана человек сидит в шапочке с электродами и печатает слово за словом, не касаясь клавиатуры.
Алгоритм улавливает мельчайшие изменения мозговых волн и угадывает буквы — не мысли, а их электрические следы.
Так рождается новая форма речи: мозг учится формулировать сигналы, а машина — понимать их.
Электроэнцефалография, некогда метод для диагностики сна, превращается в инструмент общения.
Мозг говорит не словами, а ритмами.


2️⃣ Когда фантастика становится медициной
То, что раньше называли телекинезом, теперь называют нейроинтерфейсом.
С помощью имплантов и экзоскелетов парализованные пациенты снова двигаются и говорят.
Первые успешные эксперименты — от американского проекта BrainGate до интерфейсов Илона Маска — доказали: движение начинается не в мышцах, а в намерении.
А нейроинженер Михаил Лебедев, один из пионеров в этой области, говорит просто:
«Чем тоньше электроды — тем ближе мы к пониманию самого мозга».
Сегодня интерфейсы считывают сотни нейронов одновременно, а завтра — десятки тысяч.


3️⃣ Протез памяти
Учёные уже умеют не только читать, но и восстанавливать сигналы мозга.
В Университете Южной Калифорнии создан прототип «электронного гиппокампа» — импланта, который помогает людям с болезнью Альцгеймера сохранять воспоминания.
Когда естественный механизм памяти сбоит, устройство подаёт слабый электрический импульс в нужную точку и усиливает связь между нейронами.
Память не возвращается чудесным образом — она просто перестаёт теряться.
ЮНЕСКО уже готовит международный кодекс по этике нейротехнологий: чтобы защитить право человека на мысль, даже если её хранит чип.


4️⃣ Когда мысль двигает рукой
Парализованный пациент представляет, что сжимает кулак, — и экзоскелет делает это за него.
Интерфейс «мозг-компьютер» превращает намерение в движение, обходя повреждённые участки нервной системы.
Экзоскелеты HAL уже помогают после инсульта восстанавливаться быстрее, а нейроинтерфейсы позволяют общаться тем, кто потерял речь.
Мозг, словно заново обучаясь, прокладывает новые пути.
Это не магия — просто пластичность мозга, его врождённая способность перестраиваться.


5️⃣ Разговор без слов
Современные декодеры на основе искусственных нейронных сетей учатся интерпретировать хаос электрических импульсов — как переводчики между биологией и кремнием.
Некоторые протезы уже «чувствуют»: датчики на пальцах передают сигналы обратно в мозг, и человек ощущает прикосновение искусственной руки как собственное.
Лебедев шутит, что «мозг не отличает сигнал настоящей руки от виртуальной».
Именно здесь проходит новая граница — не между человеком и машиной, а между внутренним и внешним миром.


Когда-то мы мечтали услышать, о чём думает компьютер.
Теперь он слушает нас.
И, кажется, наконец начинает понимать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги
Важно

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: разрыв между ними растет
Sfera.lv 6 часов назад
Погода: дождь с ветром
Sfera.lv 6 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 6 часов назад
Ашераденс: меморандум о снижении цен не работает
Bitnews.lv 7 часов назад
Первый снег! В День независимости Латвию ждут солнце, снег и переменчивое небо
Bitnews.lv 7 часов назад
Швеция: искал червей — нашёл клад
Sfera.lv 11 часов назад
Кино: из «вендетты» сделают сериал V
Sfera.lv 17 часов назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать