Иран нанес удар беспилотниками по Азербайджану

Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана в связи с произошедшим, указывается в заявлении ведомства, распространенном в четверг, 5 марта.

В Баку заявили о "нарушении норм и принципов международного права" и усилении напряженности в регионе. "Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки предоставить четкое объяснение по данному делу, провести надлежащее расследование и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных атак в будущем", - указали в МИД. Там также предупредили, что страна оставляет за собой "право принять соответствующие ответные меры".

По данным азербайджанского издания Minval, удар был нанесен дронами Shahed-136. На видеозаписях очевидцев виден черный дым, поднимающийся над аэропортом.

Международный аэропорт Нахичевани расположен примерно в 10 км от границы с Ираном.

Война Израиля и США против Ирана

США и Израиль утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики и призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

В результате ударов в стране погибли более 1000 человек, сообщили 4 марта иранские государственные СМИ. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных силовиков. Иран в ответ нанес удары по Израилю и по нескольким странам Персидского залива, где также есть погибшие. Тегеран утверждает, что не воюет с арабскими странами, а наносит удары по военным базам США в регионе. 4 марта сообщалось о перехвате на подлете к Турции летевшей из Ирана ракеты.