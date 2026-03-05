Иран нанес удар беспилотниками по Азербайджану

© Deutsche Welle 5 марта, 2026 12:58

Мир 0 комментариев

Иранские беспилотники ударили по Нахичеванской Автономной Республике - эксклаву Азербайджана, граничащему с Ираном. По данным азербайджанского МИД, один дрон упал на здание терминала аэропорта, а другой - возле школы в селе Шакерабад. Пострадали два человека.

Посол Ирана в Баку Моджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана в связи с произошедшим, указывается в заявлении ведомства, распространенном в четверг, 5 марта. 

В Баку заявили о "нарушении норм и принципов международного права" и усилении напряженности в регионе. "Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки предоставить четкое объяснение по данному делу, провести надлежащее расследование и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных атак в будущем", - указали в МИД. Там также предупредили, что страна оставляет за собой "право принять соответствующие ответные меры".

По данным азербайджанского издания Minval, удар был нанесен дронами Shahed-136. На видеозаписях очевидцев виден черный дым, поднимающийся над аэропортом.

Международный аэропорт Нахичевани расположен примерно в 10 км от границы с Ираном.

Война Израиля и США против Ирана

США и Израиль утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики и призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

В результате ударов в стране погибли более 1000 человек, сообщили 4 марта иранские государственные СМИ. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных силовиков. Иран в ответ нанес удары по Израилю и по нескольким странам Персидского залива, где также есть погибшие. Тегеран утверждает, что не воюет с арабскими странами, а наносит удары по военным базам США в регионе. 4 марта сообщалось о перехвате на подлете к Турции летевшей из Ирана ракеты.

Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

