Жалею, что не ушла раньше: актриса приоткрыла занавес тайны театра «Дайлес» (1)

5 марта, 2026 15:00

История и культура 1 комментариев

Бывшая актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича уже больше года работает как свободная актриса. В интервью изданию Privātā Dzīve, она признаётся, что очень скучает по театру, но вместе с тем не жалеет об уходе с прежнего места работы. По ее словам, там творятся очень странные дела.

Осенью Даневича снялась в роли Астрид в новой комедии режиссёра Дж. Дж.Джилинджерса "Идеальные" («Perfektie»), на премьере которой её и встретили журналисты. Актриса призналась, что очень тоскует по театральной сцене. Недавние события вокруг коллеги Ллде Дреймане, которая осталась без работы и штатного места в театре, заставили её о многом задуматься. Подробнее об этом мы уже писали тут.

«В случае Лелде, возможно, очень много эмоций, но я знаю, что происходит в театре, и именно поэтому ушла. Чтобы объяснить, что происходит в театре "Дайлес", нужно провести серьёзное и беспристрастное расследование. Это было бы полезно», — считает Даневич.

Актриса покинула театр в январе прошлого года. Через год она призналась, что жалеет только о том, что не решилась сделать это раньше. «Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и свободнее», — говорит она.

«Я продолжаю играть в нескольких проектах. Но, конечно, хотела бы, чтобы какой-нибудь режиссёр пригласил меня участвовать в новой постановке. Я не хочу совсем исчезнуть со сцены, потому что театр для меня всегда был и будет любимым», — подчёркивает актриса.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

