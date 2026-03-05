Осенью Даневича снялась в роли Астрид в новой комедии режиссёра Дж. Дж.Джилинджерса "Идеальные" («Perfektie»), на премьере которой её и встретили журналисты. Актриса призналась, что очень тоскует по театральной сцене. Недавние события вокруг коллеги Ллде Дреймане, которая осталась без работы и штатного места в театре, заставили её о многом задуматься. Подробнее об этом мы уже писали тут.

«В случае Лелде, возможно, очень много эмоций, но я знаю, что происходит в театре, и именно поэтому ушла. Чтобы объяснить, что происходит в театре "Дайлес", нужно провести серьёзное и беспристрастное расследование. Это было бы полезно», — считает Даневич.

Актриса покинула театр в январе прошлого года. Через год она призналась, что жалеет только о том, что не решилась сделать это раньше. «Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и свободнее», — говорит она.

«Я продолжаю играть в нескольких проектах. Но, конечно, хотела бы, чтобы какой-нибудь режиссёр пригласил меня участвовать в новой постановке. Я не хочу совсем исчезнуть со сцены, потому что театр для меня всегда был и будет любимым», — подчёркивает актриса.