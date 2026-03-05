Что происходит после модных уколов для похудения: ученые раскрыли неожиданный эффект

Когда люди прекращают делать такие инъекции, вес начинает возвращаться.

Ученые из Кембриджского университета проанализировали данные более чем 3200 человек, которые использовали препараты из группы GLP-1 — к ним относятся популярные лекарства вроде Wegovy и Mounjaro.

Результат оказался довольно наглядным.

В течение 52 недель после прекращения уколов участники в среднем набрали обратно около 60% веса, который им удалось сбросить во время лечения.

При этом часть эффекта всё-таки сохранялась. В долгосрочной перспективе люди удерживали примерно четверть первоначально потерянного веса.

Но исследователи обратили внимание на ещё один важный момент.

Если возвращающийся вес состоит в основном из жировой ткани, человек может оказаться в менее благоприятной физической форме, чем до начала лечения. Именно поэтому ученые предлагают изучать не только цифры на весах, но и то, из чего именно складывается потеря и набор веса.

Сегодня такие препараты продолжают активно обсуждать во всем мире. А врачи признают: рекомендации о том, что происходит после прекращения уколов и как действовать дальше, пока остаются довольно разными.

Поэтому новые исследования в этой области только начинаются.





