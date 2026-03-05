Согласно описанию должности, новые сотрудники разведки будут работать в операциях, проводимых как в Финляндии, так и за рубежом, собирая информацию об угрозах национальной безопасности страны. Их работа будет включать в себя общение с источниками информации Supo и сбор информации от них.

«Собранная информация может внести значительный вклад в обеспечение безопасности Финляндии», — призвал Supo потенциальных кандидатов в своем заявлении.

В то же время Supo предупреждает в своем объявлении о вакансии, что человеческая разведка — это долгосрочная, ответственная и закулисная работа, которая хорошо подходит для простых людей, которые открыты и с которыми легко поладить, но которые сами не ищут внимания.

Помимо знания языков (кроме русского котируются также китайский и испанский), Supo считает, что для сотрудников разведки важны коммуникативные навыки, умение работать в условиях давления, креативность и умение работать в команде.

Новые сотрудники разведки смогут начать работу в различных офисах Supo по всей Финляндии. Как сообщает «Yle», зарплата составит 4800-5500 евро.