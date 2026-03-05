Литовцы, вернувшиеся утром из Дубая, рассказали о ценах и обстановке

Редакция PRESS 5 марта, 2026 12:39

Рано утром в четверг в аэропорту Вильнюса (ВНО) приземлился чартерный рейс авиакомпании FlyDubai, доставивший в Литву часть граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает nra.lv со ссылкой на tv3.lt.

Путешественник, вернувшийся в Литву с первой группой рано утром в четверг, сказал, что застрял в Дубае из-за пересадочного рейса .

«Мы застряли там, потому что это был всего лишь стыковочный рейс, а мы были в отпуске в другом месте. Мы только что прилетели, а аэропорт был закрыт», — рассказал он журналистам.

Он критически относился к институциям. Мужчина также указал, что организовал собственное возвращение в Литву.

« Наш обратный рейс был запланирован на 10 марта , но вчера появились свободные места, и мы их купили. (...) Билеты были дорогими, около 1000 евро на человека», — сказал он.

Путешественник также указал, что обращался за помощью в государственные учреждения, но критически относится к их работе.

«Левая рука не знает, что делает правая , скажу так. Конечно, всё понятно, какая там ситуация, рейсов нет, их просто нет. Но когда эти рейсы появятся, они смогут их купить, чтобы забрать уязвимую группу обратно этим рейсом. Хуже всего то, что здесь мало литовцев, в основном иностранцы. Если мы сами сможем достать билеты, то и государство сможет их достать», — заявил человек, вернувшийся в Литву.

По его словам, этим рейсом в Литву вернулись около 50 соотечественников.

Регина , вернувшаяся домой тем же рейсом, сказала, что ей было трудно достать билеты на самолет домой.

«Было сложно успеть на рейс, очень сложно. Я сразу же после поездки в аэропорт уехала, ничего не ожидая, потому что нигде не было объявлено о каком-либо рейсе, и мы до сих пор не понимаем, был ли здесь указан дополнительный самолет, потому что нигде не было объявлено о каких-либо рейсах», — сказала она.

...Как сообщает агентство ЛЕТА, в четверг в Вильнюсском аэропорту совершил посадку чартерный рейс авиакомпании FlyDubai, доставивший граждан Литвы из Дубая.

Самолет, приземлившийся в столице в 5:35 утра, стал первым, доставившим литовцев после начала напряженности на Ближнем Востоке. Этим рейсом вернулись люди, у которых были билеты обратно в Литву.

Как сообщило посольство Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), авиакомпания сама приглашала и регистрировала пассажиров, которые должны были получить сообщение от компании. Планируются и другие рейсы.

Также подчеркивается, что эти чартерные рейсы никак не меняют планы правительства по эвакуации литовцев, принадлежащих к наиболее уязвимым группам, из ОАЭ и соседних стран.

Агентство BNS ранее сообщало, что Министерство иностранных дел (МИД) в среду объявило о запланированном эвакуационном рейсе из ОАЭ, однако точное время его пока неизвестно. Утверждается, что он ожидается в ближайшие дни.

Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) разрабатывает планы эвакуации, МИД информирует о них граждан, обратившихся за помощью, и оказывает необходимую консульскую помощь.

При проведении эвакуации приоритет отдается наиболее уязвимым группам – лицам с ограниченными возможностями, беременным женщинам, семьям с малолетними детьми, несовершеннолетним, оставшимся без сопровождения, больным.

Зарегистрированным гражданам ничего делать не нужно, МИД связывается с ними напрямую. Граждане, которые еще не сделали этого и нуждаются в помощи для выезда из ОАЭ и стран региона, должны заполнить регистрационную анкету.

По данным МИД, в регионе в общей сложности находится около 2 тысяч граждан Литвы. Большинство – более 1 тысячи – находятся в ОАЭ.

Военные действия в регионе начались после того, как США и Израиль атаковали Иран на выходных, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

