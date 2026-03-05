Литовцы, вернувшиеся утром из Дубая, рассказали о ценах и обстановке

Путешественник, вернувшийся в Литву с первой группой рано утром в четверг, сказал, что застрял в Дубае из-за пересадочного рейса .

«Мы застряли там, потому что это был всего лишь стыковочный рейс, а мы были в отпуске в другом месте. Мы только что прилетели, а аэропорт был закрыт», — рассказал он журналистам.

Он критически относился к институциям. Мужчина также указал, что организовал собственное возвращение в Литву.

« Наш обратный рейс был запланирован на 10 марта , но вчера появились свободные места, и мы их купили. (...) Билеты были дорогими, около 1000 евро на человека», — сказал он.

Путешественник также указал, что обращался за помощью в государственные учреждения, но критически относится к их работе.

«Левая рука не знает, что делает правая , скажу так. Конечно, всё понятно, какая там ситуация, рейсов нет, их просто нет. Но когда эти рейсы появятся, они смогут их купить, чтобы забрать уязвимую группу обратно этим рейсом. Хуже всего то, что здесь мало литовцев, в основном иностранцы. Если мы сами сможем достать билеты, то и государство сможет их достать», — заявил человек, вернувшийся в Литву.

По его словам, этим рейсом в Литву вернулись около 50 соотечественников.

Регина , вернувшаяся домой тем же рейсом, сказала, что ей было трудно достать билеты на самолет домой.

«Было сложно успеть на рейс, очень сложно. Я сразу же после поездки в аэропорт уехала, ничего не ожидая, потому что нигде не было объявлено о каком-либо рейсе, и мы до сих пор не понимаем, был ли здесь указан дополнительный самолет, потому что нигде не было объявлено о каких-либо рейсах», — сказала она.

...Как сообщает агентство ЛЕТА, в четверг в Вильнюсском аэропорту совершил посадку чартерный рейс авиакомпании FlyDubai, доставивший граждан Литвы из Дубая.

Самолет, приземлившийся в столице в 5:35 утра, стал первым, доставившим литовцев после начала напряженности на Ближнем Востоке. Этим рейсом вернулись люди, у которых были билеты обратно в Литву.

Как сообщило посольство Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), авиакомпания сама приглашала и регистрировала пассажиров, которые должны были получить сообщение от компании. Планируются и другие рейсы.

Также подчеркивается, что эти чартерные рейсы никак не меняют планы правительства по эвакуации литовцев, принадлежащих к наиболее уязвимым группам, из ОАЭ и соседних стран.

Агентство BNS ранее сообщало, что Министерство иностранных дел (МИД) в среду объявило о запланированном эвакуационном рейсе из ОАЭ, однако точное время его пока неизвестно. Утверждается, что он ожидается в ближайшие дни.

Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) разрабатывает планы эвакуации, МИД информирует о них граждан, обратившихся за помощью, и оказывает необходимую консульскую помощь.

При проведении эвакуации приоритет отдается наиболее уязвимым группам – лицам с ограниченными возможностями, беременным женщинам, семьям с малолетними детьми, несовершеннолетним, оставшимся без сопровождения, больным.

Зарегистрированным гражданам ничего делать не нужно, МИД связывается с ними напрямую. Граждане, которые еще не сделали этого и нуждаются в помощи для выезда из ОАЭ и стран региона, должны заполнить регистрационную анкету.

По данным МИД, в регионе в общей сложности находится около 2 тысяч граждан Литвы. Большинство – более 1 тысячи – находятся в ОАЭ.

Военные действия в регионе начались после того, как США и Израиль атаковали Иран на выходных, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.