В PTAC отметили, что в течение двух дней будет опубликована подробная информация о порядке возврата денежных средств за билеты на отмененный концерт.
При этом владельцам билетов предлагают обменять их на билеты на концерт британского исполнителя электронной музыки Калвина Харриса, который состоится 6 августа 2026 года.
«В случае отмены мероприятия потребители имеют право выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Если потребитель не желает воспользоваться предложенной организатором альтернативой, он вправе потребовать возврата уплаченной суммы. Призываем внимательно следить за информацией организатора и сохранять всю переписку, связанную с покупкой билетов и запросом на возврат денег», — подчеркнула директор PTAC Зайга Лиепиня.
Как сообщалось ранее, вечером 28 июля было объявлено, что концерт американского рэпера Pitbull, запланированный на 29 июля на Большой эстраде в Межапарке, отменен.
В четверг представитель организаторов обоих концертов Гиртс Майорс в интервью Латвийскому телевидению сообщил, что причиной отмены стали опасения по поводу безопасности конструкции сцены. По его словам, пока остается много неясных вопросов относительно технических причин и ответственности. Для их выяснения будут проведены различные экспертизы.
Отвечая на вопрос, можно ли было устранить выявленные технические проблемы до начала концерта, Майорс заявил, что организаторы обязательно сделали бы это, если бы такая возможность существовала.
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