Как сообщалось ранее, вечером 28 июля было объявлено, что концерт американского рэпера Pitbull, запланированный на 29 июля на Большой эстраде в Межапарке, отменен.

В четверг представитель организаторов обоих концертов Гиртс Майорс в интервью Латвийскому телевидению сообщил, что причиной отмены стали опасения по поводу безопасности конструкции сцены. По его словам, пока остается много неясных вопросов относительно технических причин и ответственности. Для их выяснения будут проведены различные экспертизы.

Отвечая на вопрос, можно ли было устранить выявленные технические проблемы до начала концерта, Майорс заявил, что организаторы обязательно сделали бы это, если бы такая возможность существовала.