Прощай старый добрый дворник: RNP реорганизует работу по уборке подъездов и территорий

Сейчас работа организована таким образом уже в 400 многоквартирных домах, и первые результаты удовлетворительны, по оценке проверяющих и по отзывам самих рижан.

В командах уборщиков RNP трудятся работники, которые ранее выполняли обязанности дворников и уборщиков подъездов. Работа дворника физически тяжела, а в команде, да еще и с использованием современной техники нагрузка снижается. К тому же это позволяет эффективнее планировать работы по графику, а зимой убирать снег быстрее — и снимает проблему дефицита кадров, когда кто-то из дворников заболел. Предприятию же это также финансово выгодно, поскольку стоимость услуги для квартировладельцев не повышается.