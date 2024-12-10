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Таксист ударил пассажира ножом, когда узнал, что его брат воюет за Украину

© LETA 10 декабря, 2024 08:15

Мир

Суд приговорил к продолжительному тюремному сроку прокремлевского таксиста Виталия Третьяка, который, согласно обвинению, во время совместного распития алкоголя ударил ножом пассажира-украинца, после того, как тот сообщил, что его брат и племянник сражаются на украинской стороне, пишет Elu24.

Виталий Третьяк 13 января этого года познакомился с украинцем Виктором, когда оказывал ему услугу таксоизвоза. После знакомства мужчины решили вместе выпить и отправились в квартиру Третьяка в Маарду.

Но Виктор упомянул в разговоре, что его брат и племянник сражаются на войне на стороне Украины. По оценке прокурора, это обстоятельство настолько разгневало Третьяка, что он умышленно на почве национальной вражды нанес собутыльнику 32 удара в разные области тела, причинив ему опасные для жизни травмы.

Несмотря на опасные для жизни травмы, Виктор смог сбежать с места происшествия, в процессе получив еще удары ножом. «Других причин для этого конфликта не было. Я точно не помню, что он мне сказал, но единственное, что запомнилось, это: вас нужно убить», - вспомнил Виктор в октябре момент, который смутно помнит, прежде чем обнаружил себя окровавленным в подъезде.

В понедельник утром прошло заседание Харьюского уездного суда. Суд заявил, что отсутствует спор по вопросу, ударил ли Виталий пострадавшего ножом для сыра 32 раза, опасными для жизни были четыре удара. По сообщению суда, мужчина хорошо ладит с людьми и у него раньше не было проблем с соседями, но разговор о войне в Украине привел в раздражение нетрезвого мужчину. Причиной конфликта стало несовпадение в мировоззрении на войну России и Украины.

Суд приговорил Третьяка к шести годам реального тюремного заключения, срок отбывания наказания отсчитывается от 13 января.

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