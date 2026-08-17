В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности.

В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского союза (ЕС), — достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации.