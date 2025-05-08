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Продать лес, чтобы пополнить бюджет? В кулуарах власти второй раз за год хотят увеличить вырубку (1)

© LETA 8 мая, 2025 11:26

Новости Латвии 1 комментариев

Вырубить леса, чтобы найти средства для решения острых проблем? В лесной и деревообрабатывающей отраслях, а также в политических кулуарах обсуждается предложение увеличить объемы вырубки AО "Latvijas Valsts meži" с 7 до 9 млн кубометров в год. Само предприятие подчеркивает, что не просило правительство менять объемы.

Максимально допустимые объемы вырубки деревьев в Латвии регулируются специальным постановлением Кабинета министров, которое принимается раз в пять лет. Последнее постановление на период с 2026 по 2030 год было принято лишь в начале этого года. Официально в настоящее время его пересматривать не планируется, сказал министр земледелия Армандс Краузе, однако признал, что предложение, исходящее от представителей лесной отрасли, стоит обсудить.

"Это исходит от представителей отрасли. Я слышал об этом. Но в данный момент в Министерство земледелия такая инициатива официально не подана. Разумеется, мы будем ее оценивать, потому что нам нужны средства для безопасности государства и демографических нужд. Я на это смотрю с политической точки зрения - лучше увеличить объемы вырубки и получить деньги на оборону, чем в Латвию вторгнутся русские и сами начнут вырубать наши леса", - сказал Краузе.

Министр в ближайшие недели планирует встретиться с представителями лесной отрасли, чтобы обсудить возможные изменения. В случае поддержки соответствующие поправки могут быть подготовлены уже в этом году.

Предприятие "Latvijas Valsts meži" отрицает, что просило правительство увеличить максимально допустимые объемы вырубки в государственных лесах - эта инициатива исходит от частного сектора. "С полной ответственностью могу сказать, что "Latvijas Valsts meži" не призывали правительство к каким-либо изменениям", - заявил руководитель отдела коммуникации предприятия Томас Котович. 

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