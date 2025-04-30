«Припарковались как короли!» Автоводитель спорит с полицией из-за места на парковке (Видео)

В социальной сети X появилось видео, на котором зафиксировано, как служебный автомобиль Государственной полиции припаркован с нарушением: он занимает два парковочных места одновременно. Это создало неудобства другому водителю, управлявшему машиной с прицепом.

Между возмущённым автомобилистом и полицейским вспыхнул словесный конфликт. Горожанин упрекнул сотрудника полиции словами: «Вы припарковались как короли!», на что тот, заметив съёмку, резко отреагировал, назвав ситуацию «цирком».

Ролик вызвал широкий резонанс в сети, и на него пришлось отреагировать самой Государственной полиции. В своём официальном заявлении ведомство выразило сожаление по поводу поведения своего сотрудника: «Добрый день! В данном случае мы провели с сотрудником профилактическую беседу, напомнив ему о важности профессионального общения с гражданами. Взаимное уважение и корректность — основа нашей работы и взаимодействия с обществом».

Интересно, что само нарушение правил парковки в официальном ответе полиции никак не прокомментировали.