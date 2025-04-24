Придется заново сдавать на права в CSDD — и теорию, и вождение: новые правила для автомобилистов

«Если срок действия водительского удостоверения истек, у человека есть три года на его обмен — в течение этого времени можно не беспокоиться. Но если срок действия истек уже в 2022 году и с тех пор прошло три года, удостоверение становится недействительным. Чтобы получить новое, потребуется заново сдавать экзамены CSDD — как теоретическую часть, так и вождение», - объяснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс в эфире передачи «4.studija» на Латвийском телевидении.

По его словам, за трехлетний перерыв водительские навыки могут утратиться или ухудшиться.

«Для повышения безопасности дорожного движения CSDD должно убедиться, что водители, долгое время не участвовавшие в дорожном движении, сохранили как теоретические знания ПДД, так и практические навыки управления транспортом», — добавил он.

Принятие нового закона подчеркивает необходимость своевременно проверять срок действия водительского удостоверения и оценивать, требуется ли его замена — особенно тем, кто долгое время не садился за руль.