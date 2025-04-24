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Придется заново сдавать на права в CSDD — и теорию, и вождение: новые правила для автомобилистов

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 15:40

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Каждому автомобилисту, вне зависимости от того, как часто он садится за руль, следует следить за сроком действия своего водительского удостоверения. Если документ уже недействителен, его нужно обязательно заменить. С недавнего времени вступили в силу новые правила: права необходимо обновить в течение трёх лет с момента окончания их срока действия. Причём важно помнить, что отсчёт этих трёх лет начинается с 2022 года, так как закон действует задним числом.

«Если срок действия водительского удостоверения истек, у человека есть три года на его обмен — в течение этого времени можно не беспокоиться. Но если срок действия истек уже в 2022 году и с тех пор прошло три года, удостоверение становится недействительным. Чтобы получить новое, потребуется заново сдавать экзамены CSDD — как теоретическую часть, так и вождение», - объяснил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс в эфире передачи «4.studija» на Латвийском телевидении.

По его словам, за трехлетний перерыв водительские навыки могут утратиться или ухудшиться.

«Для повышения безопасности дорожного движения CSDD должно убедиться, что водители, долгое время не участвовавшие в дорожном движении, сохранили как теоретические знания ПДД, так и практические навыки управления транспортом», — добавил он.

Принятие нового закона подчеркивает необходимость своевременно проверять срок действия водительского удостоверения и оценивать, требуется ли его замена — особенно тем, кто долгое время не садился за руль.

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