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Приближается оттепель: скоро столбик термометра поднимется до +7 градусов

© LETA 24 февраля, 2025 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник на большей части Латвии сохранится сухая и солнечная погода, но в Курземе небо будет затянуто облаками, прогнозируют синоптики.

В Курземе во многих местах образуется туман, местами пройдет дождь. Больше осадков выпадет в Курземе вечером и в полдень.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов в некоторых районах Курземе до -12 градусов в Латгале. Днем температура достигнет +2...+7 градусов.

25 февраля в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым и умеренным ветром с юга, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до +5 градусов.

В Латвии действует предупреждение о плохом качестве воздуха. Наихудшее качество воздуха ожидается в крупных городах.

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Безопасность Балтии? Прекратите русофобию и договоритесь со своими русскими: Джеффри Сакс в Европарламенте

Важно 21:00

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Джеффри Сакс - американский экономист и аналитик в области государственной политики, профессор Колумбийского университета. Последние 36 лет внимательно следил за событиями в Восточной Европе, бывшем Советском Союзе, России. Был советником польского правительства в 1989 году, президента СССР Горбачева в 1990-91 годах, президента России Ельцина в 1991-1993 годах, президента Украины Кучмы в 1993-94 годах. Помогал вводить эстонскую валюту.

Джеффри Сакс - американский экономист и аналитик в области государственной политики, профессор Колумбийского университета. Последние 36 лет внимательно следил за событиями в Восточной Европе, бывшем Советском Союзе, России. Был советником польского правительства в 1989 году, президента СССР Горбачева в 1990-91 годах, президента России Ельцина в 1991-1993 годах, президента Украины Кучмы в 1993-94 годах. Помогал вводить эстонскую валюту.

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Фон дер Ляйен: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году

Важно 20:55

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Украина сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года, если будет продолжать реформы в нынешнем темпе и с той же тщательностью. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 24 февраля, на совместной пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими иностранными лидерами, приехавшими в Киев в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. По ее словам, она поражена быстротой, качеством и результативностью реформ, проводимых Украиной в столь сложных условиях войны.

Украина сможет вступить в Европейский Союз до 2030 года, если будет продолжать реформы в нынешнем темпе и с той же тщательностью. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 24 февраля, на совместной пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими иностранными лидерами, приехавшими в Киев в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. По ее словам, она поражена быстротой, качеством и результативностью реформ, проводимых Украиной в столь сложных условиях войны.

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Трамп лишил денег нескольких НПО, помогавших украинцам в Латвии? Но другие этих денег и не видали никогда

Важно 20:16

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В третью годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля, Сейм призывает жителей Латвии оказать поддержку украинцам, которые пострадали от войны. Помощь оказывают и различные благотворительные организации, но поток пожертвований катастрофически снижается, а тут еще и удар откуда не ждали - президент США Дональд Трамп заморозил иностранную помощь, это решение фактически остановило несколько крупных проектов в Латвии.

В третью годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля, Сейм призывает жителей Латвии оказать поддержку украинцам, которые пострадали от войны. Помощь оказывают и различные благотворительные организации, но поток пожертвований катастрофически снижается, а тут еще и удар откуда не ждали - президент США Дональд Трамп заморозил иностранную помощь, это решение фактически остановило несколько крупных проектов в Латвии.

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Ночной переполох в Пурвциемсе: участников драки не смутили даже три экипажа полиции

Важно 20:07

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В ночь на субботу, 23 февраля, житель Пурвциемса стал свидетелем разгоревшегося конфликта между мужчинами, во дворе многоквартирного дома. Драка началась прямо под окнами жильцов: двое мужчин сцепились, катаясь по земле, а затем в конфликт вмешался третий участник, а также экстренные службы.

В ночь на субботу, 23 февраля, житель Пурвциемса стал свидетелем разгоревшегося конфликта между мужчинами, во дворе многоквартирного дома. Драка началась прямо под окнами жильцов: двое мужчин сцепились, катаясь по земле, а затем в конфликт вмешался третий участник, а также экстренные службы.

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Financial Times: США отказались считать вторжение России в Украину вторжением

Мир 18:50

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США и Евросоюз подготовили конкурирующие друг с другом проекты резолюций, в которых разошлись во мнениях относительно обвинений в адрес России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщила газета Financial Times 24 февраля.

США и Евросоюз подготовили конкурирующие друг с другом проекты резолюций, в которых разошлись во мнениях относительно обвинений в адрес России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщила газета Financial Times 24 февраля.

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Особо отметила изнасилования и пытки, совершенные российскими военными: Браже в Совете ООН

Новости Латвии 18:42

Новости Латвии 0 комментариев

Жестокие деяния российских военных - изнасилования, пытки и унижения - абсолютное зло, подчеркнула в видеоформате на 58-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Жестокие деяния российских военных - изнасилования, пытки и унижения - абсолютное зло, подчеркнула в видеоформате на 58-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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«Абсолютное большинство против мира на любых условиях»: социолог оценивает возможность мира в Украине

Мир 18:32

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За три года противостояния полномасштабной агрессии со стороны РФ в украинском обществе накопилась усталость, однако большинство жителей Украины не готовы на мир на любых условиях. Об этом в интервью программе «Подробности» на Латвийском радио 4 рассказал заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

За три года противостояния полномасштабной агрессии со стороны РФ в украинском обществе накопилась усталость, однако большинство жителей Украины не готовы на мир на любых условиях. Об этом в интервью программе «Подробности» на Латвийском радио 4 рассказал заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

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