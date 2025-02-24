Приближается оттепель: скоро столбик термометра поднимется до +7 градусов

В Курземе во многих местах образуется туман, местами пройдет дождь. Больше осадков выпадет в Курземе вечером и в полдень.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов в некоторых районах Курземе до -12 градусов в Латгале. Днем температура достигнет +2...+7 градусов.

25 февраля в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым и умеренным ветром с юга, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до +5 градусов.

В Латвии действует предупреждение о плохом качестве воздуха. Наихудшее качество воздуха ожидается в крупных городах.