Президент: нужно показать решимость государства заботиться о семьях

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили приоритеты Министерства благосостояния, в том числе пересмотр пособий для семей с детьми, введение модели базовой пенсии для пожилых людей, а также возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В ходе встречи президент отметил, что продвижение в вопросах демографии идет в правильном направлении.

Как сообщалось, в начале апреля на заседании совета по делам демографии рассматривался доклад о развитии демографической политики. Для определения приоритетных мер по улучшению качества жизни семей с детьми на будущий год ответственные министерства до 16 мая этого года должны подготовить и подать в Минблаг предложения о конкретных действиях в определенных сферах, включая результативные показатели, необходимое финансирование и его источники.

Мероприятия запланированы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством умного управления и регионального развития, Министерством культуры и другими ведомствами. Ряд предложений предполагает участие самоуправлений, негосударственных организаций и профсоюзов.