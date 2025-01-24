Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Активистка Лиана Ланга, которая была включена в избирательный список Нацблока под вторым номером, сказала, что ее главной задачей будет латышизация Риги, чтобы русский язык больше не доминировал в экстерьере и общественном интерьере города.

Она обещала освободить Ригу от оккупационных наслоений. Ланга подчеркнула, что латышская Рига означает и латышскую Латвию.

Руководитель Рижского отделения Нацблока Гиртс Лапиньш рассказал о плане экономического прорыва. Он отметил, что Рига проиграла конкуренцию Вильнюсу и Таллинну, поэтому был разработан план, который позволит столице восстановить свою конкурентоспособность. План состоит из шести этапов - работа с инвесторами, привлечение талантов, программы поддержки и создание промышленных зон. План также включает в себя жилищные фонды, чтобы помочь людям получить жилье, развитие крупной инфраструктуры и сокращение бюрократических проволочек.

Бывший журналист Ансис Пуполс, в свою очередь, заявил, что его главная задача - сделать так, чтобы семьи, эмигрировавшие из Латвии, вернулись домой. Он считает, что можно добиться возвращения в Ригу как минимум 1 000 семей эмигрантов.

"Мы разработали предвыборную программу для Риги, ключевое послание которой – "Проверенные ценности. Новая энергия". Это сочетание неизменной национальной политики партии и ее энергии как нового лидера с хозяйственным видением, что подтверждается уже начатыми и выполненными работами в столице" – заявил Эдвардс Ратниекс, который будет баллотироваться под номером 1. И метит на пост мэра Риги.