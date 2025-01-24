Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Редакция PRESS 24 января, 2025 14:31

Важно 0 комментариев

LETA

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Активистка Лиана Ланга, которая была включена в избирательный список Нацблока под вторым номером, сказала, что ее главной задачей будет латышизация Риги, чтобы русский язык больше не доминировал в экстерьере и общественном интерьере города.

Она обещала освободить Ригу от оккупационных наслоений. Ланга подчеркнула, что латышская Рига означает и латышскую Латвию.

Руководитель Рижского отделения Нацблока Гиртс Лапиньш рассказал о плане экономического прорыва. Он отметил, что Рига проиграла конкуренцию Вильнюсу и Таллинну, поэтому был разработан план, который позволит столице восстановить свою конкурентоспособность. План состоит из шести этапов - работа с инвесторами, привлечение талантов, программы поддержки и создание промышленных зон. План также включает в себя жилищные фонды, чтобы помочь людям получить жилье, развитие крупной инфраструктуры и сокращение бюрократических проволочек.

Бывший журналист Ансис Пуполс, в свою очередь, заявил, что его главная задача - сделать так, чтобы семьи, эмигрировавшие из Латвии, вернулись домой. Он считает, что можно добиться возвращения в Ригу как минимум 1 000 семей эмигрантов.

"Мы разработали предвыборную программу для Риги, ключевое послание которой – "Проверенные ценности. Новая энергия". Это сочетание неизменной национальной политики партии и ее энергии как нового лидера с хозяйственным видением, что подтверждается уже начатыми и выполненными работами в столице" – заявил Эдвардс Ратниекс, который будет баллотироваться под номером 1. И метит на пост мэра Риги.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Читать
Загрузка

Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать

Ринкевич напомнил Браже про роль дипломатии

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

Главной задачей латвийской дипломатии должно быть укрепление национальной безопасности и содействие экономическому росту, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром иностранных дел Байбой Браже в Рижском замке в пятницу.

Главной задачей латвийской дипломатии должно быть укрепление национальной безопасности и содействие экономическому росту, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром иностранных дел Байбой Браже в Рижском замке в пятницу.

Читать

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ (ВИДЕО)

Мир 14:27

Мир 0 комментариев

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ. На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ. На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

Читать

По шпалам пошла… Поймали незаконно пересекавшую границу с Россией жительницу Латвии

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

В других странах было страшнее: Рукс — о разгуле голландских фанатов в Риге

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Читать