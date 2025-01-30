Правительству нужен рестарт: Бригманис

Он не конкретизировал, каким именно должен быт рестарт, но отметил, что СЗК должен подумать, как действовать дальше, поскольку существует ряд вопросов, касающихся работы правительства, которые вызывают непонимание в обществе. Политики с разными взглядами должны уметь выработать общую точку зрения, которая будет понятна обществу, добавил депутат.

По словам Бригманиса, рестарт необходим и в сфере транспорта, хотя и нельзя возлагать всю ответственность за проблемы отрасли на министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные").

На вопрос о том, хочет ли СЗК получить пост премьер-министра, Бригманис ответил, что "плох тот солдат, который не хочет стать генералом", однако добавил, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.

Что касается неудачных поисков и попыток коалиции договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии, Бригманис подчеркнул, что этим процессом должна была руководить премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") или ее люди, но процесс был безуспешным. Со стороны СЗК новых кандидатов не будет, сказал Бригманис.

