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Правительству нужен рестарт: Бригманис

© LETA 30 января, 2025 09:24

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство в целом нуждается в рестарте, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис.

Он не конкретизировал, каким именно должен быт рестарт, но отметил, что СЗК должен подумать, как действовать дальше, поскольку существует ряд вопросов, касающихся работы правительства, которые вызывают непонимание в обществе. Политики с разными взглядами должны уметь выработать общую точку зрения, которая будет понятна обществу, добавил депутат.

По словам Бригманиса, рестарт необходим и в сфере транспорта, хотя и нельзя возлагать всю ответственность за проблемы отрасли на министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные").

На вопрос о том, хочет ли СЗК получить пост премьер-министра, Бригманис ответил, что "плох тот солдат, который не хочет стать генералом", однако добавил, что в настоящее время этот вопрос не стоит на повестке дня.

Что касается неудачных поисков и попыток коалиции договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии, Бригманис подчеркнул, что этим процессом должна была руководить премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") или ее люди, но процесс был безуспешным. Со стороны СЗК новых кандидатов не будет, сказал Бригманис.
 

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