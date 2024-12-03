После долгой погони полиция в Марупе задержала пьяного водителя. ВИДЕО

Машина, двигавшаяся перед патрулем, то резко снижала скорость, то включала аварийные огни. Затем водитель пересёк сплошную линию, а после требования остановиться попытался скрыться.

Полицейские немедленно начали преследование, несколько раз приказывая водителю остановить транспортное средство. Однако он, действуя дерзко, увеличил скорость и предпринял попытку бегства через Каменный мост, улицу Мукусалас и далее по Карля Улманя гатве в направлении Марупе. В итоге автомобиль был заблокирован тремя экипажами муниципальной полиции.

После остановки водитель выскочил из машины и начал протестовать против действий полицейских, но был оперативно задержан. Сотрудники заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана Госполиция, которая взяла ситуацию под контроль. Проведённый тест на алкоголь подтвердил наличие алкоголя в выдохе, однако от предложения пройти повторную проверку мужчина отказался.

Согласно закону, за отказ от медицинской проверки на содержание алкоголя предусмотрено наказание: лишение свободы сроком до одного года, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор с запретом на управление транспортными средствами на срок до пяти лет.