Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Пойдёт дождь и усилится ветер: прогноз на выходные

© LETA 22 января, 2025 16:58

Новости Латвии 0 комментариев

В конце этой недели в Латвии временами ожидаются более обильные осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Интенсивных осадков, однако, не ожидается, в основном будет идти дождь. Небо преимущественно будет затянуто облаками, временами возможно формирование дымки и обледенение автодорог.

Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного. Согласно последним прогнозам, самые сильные порывы ветра ожидаются в субботу ночью и утром, когда скорость ветра в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, местами на побережье - 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит -1...+6 градусов. На следующей неделе столбики термометров иногда могут подниматься чуть выше.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе в Латвии ожидается на семь градусов выше нормы, а февраль в целом может быть на четыре градуса теплее обычного. Устойчивых морозов и снега не прогнозируется, в феврале вероятно наступление метеорологической весны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Европе придется выйти из зоны комфорта»: немецкие СМИ о Трампе

Важно 17:28

Важно 0 комментариев

Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США стали главной темой в немецких СМИ. Они задаются вопросом, удастся ли новому главе Белого Дома реализовать предвыборные обещания и чего следует ожидать Европе от Трампа 2.0.

Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США стали главной темой в немецких СМИ. Они задаются вопросом, удастся ли новому главе Белого Дома реализовать предвыборные обещания и чего следует ожидать Европе от Трампа 2.0.

Читать
Загрузка

«Я разбитая армия»: о чём неожиданно попросила Божена Рынска соцсети в день рождения?

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

Известная блогерша Божена Рынска, проживающая ныне в Латвии, отметила свой 50-й день рождения. С каким настроением - об этом она, как всегда искренне, поделилась с подписчиками...

Известная блогерша Божена Рынска, проживающая ныне в Латвии, отметила свой 50-й день рождения. С каким настроением - об этом она, как всегда искренне, поделилась с подписчиками...

Читать

Хочешь жить — плати! Ланга предлагает ввести налог для старых «колонистов» и новых приезжих

Выбор редакции 17:07

Выбор редакции 0 комментариев

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

После того, как интеллектуальный маяк латышской нации режиссер Алвис Херманис встал на защиту лидера движения дерусификации Латвии Лианы Ланги, и даже назвал ее кандидатуру желательным министром культуры, она стала выдавать государственно важные идеи. Так, она предложила, где можно брать дополнительные налоги в казну.

Читать

Пособие по уходу за ребенком нужно поднять в 2.5 раза: Минблаг

Новости Латвии 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния призывает к увеличению семейных пособий. Так, в следующем году предлагается увеличить до 422 евро пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Однако, пока не ясно, получится ли для этого найти 71,4 млн евро в государственном бюджете, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Министерство благосостояния призывает к увеличению семейных пособий. Так, в следующем году предлагается увеличить до 422 евро пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Однако, пока не ясно, получится ли для этого найти 71,4 млн евро в государственном бюджете, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.

Читать

Строится 4-я очередь Южного моста: в Зиепниеккалнсе введены ограничения движения

Новости Латвии 16:32

Новости Латвии 0 комментариев

Во время строительства четвертой очереди Южного моста в Зиепниеккалнсе введены долгосрочные ограничения движения, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Во время строительства четвертой очереди Южного моста в Зиепниеккалнсе введены долгосрочные ограничения движения, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

Читать

Пасмурно и скользко: погода на завтра

Новости Латвии 16:25

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут моросящий дождь и небольшой снег, прогнозируют синоптики.

В четверг в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут моросящий дождь и небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Читать