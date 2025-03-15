Планируется ввести потолок платы за обслуживание рецептов — о чем идет речь?

Если нужно четыре рецептурных лекарства, то за обработку каждого рецепта надо платить 75 центов - итого три евро. Если таких лекарств нужно шесть - эта сумма увеличится до 4,5 евро. Это ненормально, и эта ситуация обсуждалась в Рижском замке у президента, куда был вызван и глава Минздрава.

"Нам нужно будет рассмотреть потолок этой фармацевтической услуги - до скольки рецептов или до конкретной суммы. Нам нужно будет и вообще рассмотреть ценообразование, как мы можем что-то улучшить, чтобы немного уменьшить. Если у пациента, например, семь или восемь рецептов, то должен быть потолок, до какой суммы он может платить, чтобы не нужно было платить за каждый", - поясняет Хосам Абу Мери.

Организации пациентов надеются, что потолок действительно введут. Реформа цен на лекарства отрицательно повлияла на пациентов с хроническими заболеваниями, которые принимают дешевые рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Что характерно, о риске подорожания дешевых лекарств Минздрав неоднократно предупреждали организации пациентов, пока разрабатывалась реформа.