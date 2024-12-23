Переименовать то легко, не так просто отремонтировать… Возник вопрос по ул. Пурвитиса (быв.Тургенева)

"Не помню, чтобы когда-то на этой улице с тремя полосами движения в одном направлении образовывались какие-то заторы, но на прошлой неделе был неприятно удивлен тем, что пришлось постоять в пробке: все машины были вынуждены перестраиваться в крайнюю правую полосу - даже те, которым нужно было повернуть налево. Видел, что у светофора на перекрестке ул. Пурвитиса и набережной Радзиньша образовалась внушительная яма, а весь асфальт на Пурвитиса пошел трещинами. Хотелось бы знать, в чем причина? И сколько продлится ремонт."

Представитель отдела коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс пояснил Press.lv, что причиной ограничения дорожного движения на улице Пурвитиса в Риге стала авария газопровода и временные ремонтные работы по ликвидации ее последствий:

- За период с 13 по 17 декабря 2024 года Департамент внешней среды и мобильности зарегистрировал в Риге аварийные ситуации, связанные с повреждением газопровода А/О "GASO". В результате в двух местах - на Набережной генерала Радзиньша возле улицы Вилгелма Пурвитиса и на улице Вилгелма Пурвитиса у Набережной генерала Радзиньша производились ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. В настоящее время произведен срочный ремонт - на небольшом участке повреждения положено временное дорожное покрытие, но в 2025 году, с наступлением благоприятных погодных условий для дорожных ремонтных работ в период строительного сезона, ремонт будет продолжен: дочернее предприятие А/ О "GASO" полностью восстановит дорожное покрытие на проезжей части в соответствии с требованиями правил Рижской думы Nr.RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību", принятыми в 12.07.2023 года.

- В какую сумму обошлось временное дорожное покрытие, и сколько будет стоить окончательный ремонт на участках аварии в районе улице Вилгелма Пурвитиса и Набережной генерала Радзиньша?

- Информации о стоимости произведенных на этих участках ремонтных работ у департамента нет.

...Напомним, что некоторые время назад улица поменяла свое название с Тургенева на Пурвитиса. В какую сумму обошлось ее переименование, в Рижской думе не уточнили.