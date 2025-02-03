Опять экзамен: началась регистрация граждан РФ на проверки по языку

Удостоверение об успешной сдаче экзамена необходимо им, чтобы получить право подать запрос на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Планируется, что проверки знаний латышского состоятся с 1 апреля по 15 мая. Будет возможна и повторная проверка — до 30 сентября.

По имеющимся данным, пройти языковую проверку предстоит 2494 российским гражданам в возрасте до 75 лет.

Регистрация продлится до 31 марта.

Согласно требованиям Иммиграционного закона, граждане России с постоянным видом на жительство в Латвии обязаны подтвердить знание латышского языка на уровне не ниже А2, в противном случае им следует покинуть Латвию.