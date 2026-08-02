Сам премьер признал, что работа идёт медленнее, чем предполагалось изначально. Минэкономики объяснило задержку выполнением других приоритетных задач, но как ответственные учреждения, так и строители согласны, что нынешний порядок слишком сложен.
В своём видео, где премьер говорил о строительстве, он упомянул о наличии в системе бюрократической проблемы, которая легко поддаётся устранению.
Дело в том, что при желании что-либо построить или перестроить нужно подать заявление в Строительную информационную систему. Для этого в системе надо выбрать нужный бланк. Из 14. Далеко не все могут сразу разобраться, какой именно бланк им нужен. Именно этот момент предлагал упростить Кулбергс.
«Идея в том, что нужен один вид, ты подаёшь заявление на получение разрешения, и тогда вместо тебя строительная управа принимает решение, который из этих 14 видов тебе нужен. Вопрос легко решаемый, мы сейчас его обговорим и сразу же этот бюрократический бред закончим», — сказал премьер в видеоролике.
Однако почти два месяца спустя Кулбергс дал письменный комментарий, где подчеркнул, что замысел упростить подачу документов остаётся актуальным, но вот департамент строительной политики в Минэкономики не так быстро продвигается по работе, как предполагалось изначально. Объединение видов заявок начато, но конкретное решение ещё разрабатывается.
Кроме того, потребуется переделать Строительную информационную систему, это потребует времени и финансовых ресурсов. Конкретный срок станет ясен, как только завершится детализация решения. Впрочем, премьер заявил, что продолжит отслеживать продвижение в этом вопросе.
Директор департамента строительного контроля Бюро государственного строительного контроля Марис Демме пояснил, что решение, которое предлагает премьер, скорее всего потребует внесения поправок в закон. Но есть компромиссный вариант: сократить число бланков до трёх — возможно, это удастся сделать без внесения существенных изменений в урегулирование. Внедрение более серьёзных изменений, по его мнению, может занять примерно полгода.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.