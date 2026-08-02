«Идея в том, что нужен один вид, ты подаёшь заявление на получение разрешения, и тогда вместо тебя строительная управа принимает решение, который из этих 14 видов тебе нужен. Вопрос легко решаемый, мы сейчас его обговорим и сразу же этот бюрократический бред закончим», — сказал премьер в видеоролике.

Однако почти два месяца спустя Кулбергс дал письменный комментарий, где подчеркнул, что замысел упростить подачу документов остаётся актуальным, но вот департамент строительной политики в Минэкономики не так быстро продвигается по работе, как предполагалось изначально. Объединение видов заявок начато, но конкретное решение ещё разрабатывается.

Кроме того, потребуется переделать Строительную информационную систему, это потребует времени и финансовых ресурсов. Конкретный срок станет ясен, как только завершится детализация решения. Впрочем, премьер заявил, что продолжит отслеживать продвижение в этом вопросе.