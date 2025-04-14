Неожиданные итоги выборов: будущим мэром Хельсинки станет депутат с русской фамилией

На муниципальных выборах в Хельсинки Коалиционная партия с небольшим перевесом обошла СДП, сохранив свою позицию крупнейшей партии в столице. Как Коалиционная партия, так и СДП получают по 21 месту в городском совете, однако Коалиционная партия набрала больше голосов.

После подсчета 99,3% голосов в Хельсинки перевес Коалиционной партии составил более двух тысяч голосов.

– Каждая листовка стоила того, чтобы ее раздать, каждую беседу следовало провести, чтобы рассказать о линии и видении Коалиционной партии относительно будущего Хельсинки, — отмечает Даниэль Сазонов, кандидат в мэры столицы.

Его семья прибыла в Финляндию в 90-х в ходе репатриации ингерманландцев. Сазонов родился в Финляндии и получил финское гражданство в девятилетнем возрасте вместе с матерью. В то же время они отказались от российского гражданства.