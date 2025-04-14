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Неожиданные итоги выборов: будущим мэром Хельсинки станет депутат с русской фамилией

Редакция PRESS 14 апреля, 2025 18:27

Мир 0 комментариев

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов. Заместитель мэра и депутат Городского совета Хельсинки Даниэль Сазонов избран новым главой финской столицы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

На муниципальных выборах в Хельсинки Коалиционная партия с небольшим перевесом обошла СДП, сохранив свою позицию крупнейшей партии в столице. Как Коалиционная партия, так и СДП получают по 21 месту в городском совете, однако Коалиционная партия набрала больше голосов.

После подсчета 99,3% голосов в Хельсинки перевес Коалиционной партии составил более двух тысяч голосов.

– Каждая листовка стоила того, чтобы ее раздать, каждую беседу следовало провести, чтобы рассказать о линии и видении Коалиционной партии относительно будущего Хельсинки, — отмечает Даниэль Сазонов, кандидат в мэры столицы.

Его семья прибыла в Финляндию в 90-х в ходе репатриации ингерманландцев. Сазонов родился в Финляндии и получил финское гражданство в девятилетнем возрасте вместе с матерью. В то же время они отказались от российского гражданства.

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