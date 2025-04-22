Небогато? Сбережения Ринкевича увеличились на 84 800 евро в прошлом году

С учетом накоплений в Swedbank они достигли 148 924 евро, в Открытом пенсионном фонде Swedbank — 24 903 евро, в Латвийском филиале Swedbank Life Insurance — 4 214 евро, а в Revolut — 1 104 евро.

В прошлом году Ринкевич заработал 103 263 евро на посту президента, а также получил еще 12 498 евро в виде процентов от Swedbank и Государственной казны и 298 евро в качестве компенсации от латвийского филиала страховщика Compensa Vienna Insurance Group.

В прошлом году Ринкевичс приобрел сберегательные облигации на сумму 200 000 евро. На конец года он владел облигациями на сумму 300 000 евро.

Президенту принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.