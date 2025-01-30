Не нужно драматизировать возможные трения с Америкой: глава Евросовета

Евросоюз должен взаимодействовать с новой администрацией Дональда Трампа "нормально, спокойно, без тревоги", заявил в интервью Euronews Антониу Кошта, глава Евросовета. "Понятно, что как США хотят защищать свои интересы, так и ЕС должен защищать интересы своих компаний, граждан, союза в целом", - признал политик. Кошту специально отметил: "Мы, как и всегда, привержены поддержанию хороших отношений с Соединенными Штатами, поэтому если США сочтут, что есть вопрос, который нужно решить, мы готовы все обсудить, провести переговоры".

Кошта предупредил, что "даже среди друзей" неизбежны трения и столкновения, как это было в случае с Законом о снижении инфляции (IRA), внесенным Джо Байденом для стимулирования производства "зеленых" технологий (ЕС счел себя дискриминированным с появлением этого документа).

Наблюдатели опасаются, что споры вокруг IRA могут показаться совсем несущественными, если Дональд Трамп перейдет к полномасштабной реализации совей программы "Америка прежде всего". Он, как известно, пригрозил взять под контроль Гренландию, остров, входящий в состав Дании, допустив использование экономического или военного давления. "Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность её границ, - для нас, безусловно, вопрос первостепенной важности", - заявил на это Кошта.

Не бежать впереди паровоза

Трамп также пригрозил ввести всеобъемлющие тарифы на иностранные товары, что может больно ударить по экспортерам ЕС. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме американский лидер обвинил ЕС в том, что блок "очень, очень плохо" относится к США. Европейская комиссия уже предупредила, что тарифы будут встречены контрмерами. А Кошта, в чьи обязанности входит модерирование переговоров между лидерами 27 стран и обеспечение общей линии действий, пока избегает угроз в адрес Белого дома, призывая к спокойному диалогу.

"Мы не собираемся заниматься проблемой, которая пока не возникла, - уточнил он в интервью Евроньюз. - Если и когда проблема возникнет, мы, естественно, займемся ею, попытаемся решить, отреагируем, это часть нашей работы. США будут защищать свои интересы, а Европа - свои, это часть международных отношений. Считаю, что нет необходимости предвосхищать или драматизировать события".