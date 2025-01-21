Не надо паники: эксперты признали долговечными советские многоэтажки

В ходе обследования изучалось состояние многоквартирных домов 103-й, 104-й, 119-й, 316-й, 318-й, 464-й, 467A-й, 602-й и 602P-й серий.

Хотя доверие латвийского общества к госучреждениям не слишком высоко, в данном случае все же нет оснований считать, что выводы слишком оптимистичны.

Истерические крики о том, что людям вскоре придется покинуть многоквартирные дома, построенные в середине и второй половине XX века, похожи на лоббирование интересов сегмента новостроек, а также на классику жанра "все плохо!", когда даже не важно, о чем кричать, главное - драматизировать ситуацию и сеять панику.

Идти в ногу со временем необходимо в любой отрасли, в том числе в жилищном строительстве, при этом каждое новое поколение латвийцев хочет жить в более современных и комфортных условиях, но пока жилье в новостройках доступно лишь небольшой части населения.

Даже представители банков признают, что приобрести такое жилье сложно не только малообеспеченным жителям, но и представителям среднего класса. Еще одним важным фактором является то, что новые жилые дома строятся в основном в Риге и ее окрестностях, а в регионах людям доступно в основном серийное жилье, построенное в XX веке.

(Diena)